Курсовой проект по деталям машин

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Примерно содержание

Содержание.

Задaние на проект .............................................……………………………….2

Введение……………………………………………………………….……….3

1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет................…….......…4

2. Расчет зубчатых колес

2.1 Выбор материала………………………………………………………...7

2.2 Расчет быстроходной ступени………………………………………….7

2.3 Расчет тихоходной ступени…………………………………………….12

3. Предварительный расчет валов редуктора...……………………………..16

4. Конструктивные размеры шестерни и колеса……………………………18

5. Конструктивные размеры корпуса и крышки.............……………………18

6. Проверка долговечности подшипников…………………………………..20

7. Проверка прочности шпоночных соединений ............…………………...26

8. Уточненный расчет валов ..................……………………………………..27

9. Выбор сорта масла...........…………………………………………………..35

10. Посадки деталей редуктора..……………………………………………..35

11. Список литературы................................................………………………..36

Спецификация к приводу.....................................................................…….…37

Спецификация к редуктору.....................................................................…..…38

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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