Налоговая система, реферат

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Тема Оформление расчетов с бюджетом

пункты

1. Налоговая декларация и порядок ее предоставления. Внесение изменений в налоговую декларацию.

2. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога.

3. Зачет или возврат излишне взысканной суммы налога.

4. Способы обеспечения исполнения обязательств.

Требования стандартные

Список использованных источников (не ранее 2005г.)

Примерный объем 10-15 страниц

Главное - раскрыть суть

14 лет назад
bal2007
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Была
6 лет назад

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