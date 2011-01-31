Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать диплом на тему "Мультисервисная сеть связи строящегося микрорайона". В дипломе должны использоваться только новые технологии, никаких frame relay, atm и подобным древним технологиям, так же в дипломе должен быть рассмотрены ...
Курсовая по комплексному экономическому анализу
Тема Анализ затрат и себестоимость продукции
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