Курсовая по комплексному экономическому анализу

Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать диплом на тему "Мультисервисная сеть связи строящегося микрорайона". В дипломе должны использоваться только новые технологии, никаких frame relay, atm и подобным древним технологиям, так же в дипломе должен быть рассмотрены ...