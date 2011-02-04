Курсовая по гражданскому праву

Тема: любая из тем в отношении особенной части гражданского кодекса что-то в отношении иностранных граждан

Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не ниже 85%, введение, заключение, сноски внизу страниц. Нужно опираться на новый Гражданский кодекс. В работе должны быть новые изменения и поправки. Пользуйтесь новыми источниками. Работа должна быть выполнена на высшем уровне

Срок сдачи: 04.02.2011 до 13.00

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