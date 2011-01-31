Задание в файле методички пока нет объем 75-80 страниц план 02.02 утро анти 88% сдача по главам ...
Диплом по банкам
Тема :Пути расширения сферы применения пластиковых карт в КБ" (на примере Сбербанка России)
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 85%
Срок: 20-30 дней
План: нужен
Выбранный исполнитель
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