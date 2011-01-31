Диплом по банкам

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Закрыт10 заявок198 просмотров

Тема :Пути расширения сферы применения пластиковых карт в КБ" (на примере Сбербанка России)

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

План: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад