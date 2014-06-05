Диплом МВФ для М. Чуйковой

$134
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Завершен1 заявка74 просмотра

Задание в файле

методички пока нет

объем 75-80 страниц

план 02.02 утро

анти 88%

сдача по главам

вся работа до 01.03

цена 4000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$134
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Большое спасибо за работу. моя оценка 100!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад