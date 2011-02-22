Реферат по истории бухучета

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Завершен9 заявок173 просмотра

Доброго времени суток!

Нужен реферат по истории бухучета и отчетности. Подробности - в прилагаемом файле. Конечный срок сдачи - 18.00 ч (мск) 05.02.2011 г.

Цена - 750 р. (или указывайте свою).

Дополнительное требование: антиплагиат - не менее 60%.

Оплата – яндекс-деньги в течение 5-7 дней после сдачи работы (при отсутствии замечаний).

С уважением,

Алексей

14 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
5 дней
Огромное спасибо! Ольга сработала четко, грамотно и быстро! Впрочем, как всегда :) Надеюсь на продолжение сотрудничества :)))
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем, так как это проверенный и порядочный заказчик. А еще отдельное спасибо за бонус!!! Обращайтесь еще!:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад