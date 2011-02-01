Дипломная работа
Перспективы использования рекреационных ресурсов Кулунды
гл. 1 Анализ природно-ресурсного потенциала (природа, социально-экономич., историко-культурный)
гл. 2 Фактическое состояние дел
гл. 3 Перспективы развития
главы могут быть названы по другому, это просто наброски
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