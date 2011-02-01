Дипломная работа

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Перспективы использования рекреационных ресурсов Кулунды

гл. 1 Анализ природно-ресурсного потенциала (природа, социально-экономич., историко-культурный)

гл. 2 Фактическое состояние дел

гл. 3 Перспективы развития

главы могут быть названы по другому, это просто наброски

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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