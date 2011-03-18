Курсовая работа. PHP, Apache, MySQL вместо Oracle.

$110
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Завершен2 заявки250 просмотров

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Оплата после проверки работы, либо через СБС.

ApacheMySQLPHP
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$110
8 дней
Спасибо за работу. Выполнена в сжатые сроки и качественно. Оказана помощь при разборе задания, грамотные пояснения интересующих моментов.
Отличный заказчик, четкая формулировка задания, быстрая оплата, всегда на связи. Спасибо.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад