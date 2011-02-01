Дипломная работа по радиотехнике
Название диплома Цифровой генератор многочастотных пачек импульсов..план диплома имеется
План дипломной работы:
1.Выбор метода реализации цифрового генератора.
1.1 Формат сигналов
1.2Прямое деление частоты. Расчёт сетки частот при прямом делении частоты.
1.3Микропроцессорная реализация цифрового генератора
1.4Синтезаторы частоты (с ФАПЧ,DDS).
1.5Структурная схема цифрового генератора.
2.Генератор опорного сигнала.
2.1Назначение генератора и его характеристики, целесообразность перестройки частоты(ГУК)
2.2Схема опорного генератора
2.3Схемотехническое моделирование ген.(ЭВМ)
3Принципиальная схема цифрового генератора
3.1Описание принципиальной схемы генератора
3.2Разраб печатной платы (по возможности)
4БЖД
5Экономическая часть
заключение
приложения
Заявки фрилансеров
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