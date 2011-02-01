Программа. Borland C++ 6.0.

Разработать программу, которая за конечное число шагов либо обеспечит захват манипуляционным роботом (МР) объекта в одной из разрешенных конфигураций, либо выдаст обоснованный вывод о том, что объект не может быть захвачен ни в одной из разрешенных конфигураций....

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