Программа. Borland C++ 6.0.

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Разработать программу, которая за конечное число шагов либо обеспечит захват манипуляционным роботом (МР) объекта в одной из разрешенных конфигураций, либо выдаст обоснованный вывод о том, что объект не может быть захвачен ни в одной из разрешенных конфигураций....

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Оплата после проверки работы, либо через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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