Курсовая работа. С++ Visual Studio.

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Закрыт7 заявок253 просмотра

Задание:

"Написать программу простейшего текстового редактора с возможностями автоматического оформления текста. Под оформлением текста понимается автоматическая вставка пробелов после знаков препинания, преобразование первой буквы после точки в заглавную, и т. д. Пример таких режимов задан в «Параметрах Автозамены» меню «Сервис» редактора WORD."

В архиве пример работы и методичка.

Интересует цена и сроки.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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