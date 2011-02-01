Дипломная педагогика

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Тема Тьюторское сопровождение в определении личностной самооценки обучающегося

Дополнительная информация работа состоит из 4х глав; 1я гл.до 7ми параграфов;заключение 5стр;введение 5 стр; титульный лист -1 стр; оглавление работы 1 стр; рисунки - не более 2х; таблицы - не более 3х; схемы - не более 2х;

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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