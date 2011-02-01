Курсовая технология социальной работы

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Дисциплина: теория социальной работы. Тема: Инновационные формы подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе (сущность и место инновационных технологий. Специализация, специальность, формы реализации образовательных программ: очное, заочное и дистанционное)

объем 25-30 стр.

срок 15.02

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров