Доработать считывание из файла в готовой лабораторной XOR шифрования

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Необходимо в готовой лабораторной работе переделать считывание из файла с построчного на посимвольное, чтобы происходило правильное считывание текста из файла и его XOR шифрование.

8 лет назад
Other62
Михаил 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад