Лабораторная работа по Теории информации на C++

1)Расширить функционал первой лабораторной работы(прекрепленной в архиве) алгоритмами кодирования:

-Шеннона;

-Шеннона-Фано;

-Хаффмена.

Функциональность программы:

-пользователь должен иметь возможность задать числом основание системы счисления

для кодовых слов (напр. двоичную, троичную );

-программа должна предоставлять возможности как кодирования, так и декодирования

выбранным алгоритмом;

-в качестве входных данных выступает выбранный пользователь текстовый файл;

результаты работы сохраняются в новый файл (имя задается пользователем);

-при кодировании также сохраняется файл с рассчитанными средней длиной кодового

слова и энтропией, а также таблицей вида: символ – вероятность – кодовое слово.

2) и алгоритмами:

-Арифметическое кодирование;

- LZ77 алгоритмом Лемпеля-Зива .