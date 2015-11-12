клиническая диагностика животных 2 дня подробное задание в файле ТЗ во вложении доп инфа по ссылке https://yadi.sk/d/admqZmqbkRuVG
Лабораторная работа по Теории информации на C++
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1)Расширить функционал первой лабораторной работы(прекрепленной в архиве) алгоритмами кодирования:
-Шеннона;
-Шеннона-Фано;
-Хаффмена.
Функциональность программы:
-пользователь должен иметь возможность задать числом основание системы счисления
для кодовых слов (напр. двоичную, троичную );
-программа должна предоставлять возможности как кодирования, так и декодирования
выбранным алгоритмом;
-в качестве входных данных выступает выбранный пользователь текстовый файл;
результаты работы сохраняются в новый файл (имя задается пользователем);
-при кодировании также сохраняется файл с рассчитанными средней длиной кодового
слова и энтропией, а также таблицей вида: символ – вероятность – кодовое слово.
2) и алгоритмами:
-Арифметическое кодирование;
- LZ77 алгоритмом Лемпеля-Зива .
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