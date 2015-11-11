Курсовая по юриспруденции

[b]Управление банковскими пассивами и активами [/b]35 стр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Электронный документооборот в организациях
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема работы: «Ефремовское движение на Алтае в 1930-1940-е гг.» до 15 числа план и список литературы , введениеостальное до 22 числа30 стр. Должны быть таблицы, данные о количестве урожая до ефремовского движения и после. Какие ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужна хорошая работа по финансам [b]Темаработы [/b][b]Сравнительнаяхарактеристика источников и структуры финансовых ресурсов на микро - макроуровнях[/b]Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа с презентацией на 25-30 листов до 20 ноября. Тема: "Факты хозяйственной деятельности как объекты экономики и права". оригинальность 60%Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать 3 коротких программы по реализации различных алгоритмов из численных методов. Пояснения к коду обязательны. Описания алгоритмов предоставленны в приложении. Так же там указанны контрольные функции для проверки программы. В заявке на заказ кукажите язык на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
30-40 страниц 10 дней подробное задание во вложении методичка есть. исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброй ночи! Требуется оперативно сделать глубокий рерайт научной работы на темы формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности! 85 страниц. Очень желательно понимание темы. Проверка на оригинальность АНТИПЛАГИАТ все базы, переписывать самостоятельно. Очень строчно!Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо написать реферат по дисциплине " ОБЖ". Тема : Гуманитарная помощь. Порядок оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению. Объемы до 15 стр, от введения до списка источников. Оформление TNR, размер шрифта 14, интервал 1,5 Структура работы: Содержание, Введение, основная часть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тема работы: изучение эмоциональной уравновешенности, неуравновешенности у лиц с разным уровнем самооценки, 35-40 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
65 страниц 75% АП 14 дней подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт8 лет назад