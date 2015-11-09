Сделать глубокий рерайт научной работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок135 просмотров
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Доброй ночи! 

Требуется оперативно сделать глубокий рерайт научной работы на темы формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности! 85 страниц. Очень желательно понимание темы.

Проверка на оригинальность АНТИПЛАГИАТ все базы, переписывать самостоятельно. 

Очень строчно! 

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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