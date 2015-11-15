Курсовая по микроэкономике

дипломная работа тема: Особенности использования интерактивных методов обучения, в преподавании огневой подготовки, в непрофильных высших учебных заведениях. ( или особенности преподавания огневой подготовки в непрофильных высших учебных заведениях). 80 стр.
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Тема: Конкуренция, ее экономическая природа и роль в хозяйственной жизни страны
План:
1. Введение 1стр.
2. Глава 1. Теоретико-методологическая оценка изучаемойпроблемы или объекта. Содержит 2-3 параграфа, 10 стр.
3. Глава 2. Аналитическая часть. Содержит 3параграфа, 15 стр.
4. Глава 3. Рекомендательная часть.Содержит 2 параграфа, 5-6 стр.
5. Заключение. 1-2стр.
6. Список использованной литературы(библиография). Содержит не менее 15 наименований.
7. Приложения.
Требования: оригинальность не ниже 70%, объем 25-30 стр, сноски
Методичку вышлю.
Срок сдачи: 15.11.15
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