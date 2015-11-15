Курсовая по микроэкономике

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Тема: Конкуренция, ее экономическая природа и роль в хозяйственной жизни страны

План: 

1. Введение 1стр.

2. Глава 1. Теоретико-методологическая оценка изучаемойпроблемы или объекта. Содержит 2-3 параграфа, 10 стр.

3. Глава 2. Аналитическая часть. Содержит 3параграфа, 15  стр.

4. Глава 3. Рекомендательная часть.Содержит 2 параграфа, 5-6 стр.

5. Заключение. 1-2стр.

6. Список использованной литературы(библиография). Содержит не менее 15 наименований.

7. Приложения.

Требования: оригинальность не ниже 70%, объем 25-30 стр, сноски

Методичку вышлю.

Срок сдачи: 15.11.15

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад