Авторы учебных студенческих работ

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт124 заявки964 просмотра
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Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ на постоянной основе или в свое свободное время.

Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение переводов, курсовых, контрольных, дипломных работ, диссертаций и многих других видов учебных работ.

Предлагается сдельная оплата, размер которой ограничен лишь рамками вашего доступного времени, желанием и возможностью работать.

8 лет назад
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 отзывов