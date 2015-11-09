Курсовая мировая экономика

$23
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок96 просмотров
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необходимо написать курсовую работу по плану во вложении, оригинальность не менее 70%, использование иностранных источников обязательно! Объем 30 стр.

8 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад