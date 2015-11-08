Химическая технология неорганических веществ (дипломна работа)

специальность ХТНВтема до конца еще не сформулирована..Объем около 100л, + 5 чертежейснижение расхода по воде в цехе 5А, за счет частичной замены воды в абсорбционной колонне, на окислы азота с цеха КРАК (Филиал "Азот АО "ОХК Уралхим" в г.Березники)методичка пока что есть только по наукоемким, т.е. это теоретическая часть диплома....Скорее всего проверки на антиплагиат не будет, но все же не хочется сильно похожей работы!Работа такая была примерно в 2011г, но там была полная замена воды!по диплому методички пока нету......а курсовая теоретическая часть диплома...По цене договоримся!