Анализ и моделирование предприятий и бизнес-процессов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки163 просмотра
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срок 1,5 недели

8 лет назад
Shabaturov
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад