Необходимо выполнить курсовую работу на тему:"Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем,использующих БД". В курсовую работу обязательно должен входит перечень ответов на вопрос из темы курсовой работы,тоесть черным по белому выделить различия. Количество страниц - роли ...
Анализ и моделирование предприятий и бизнес-процессов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://orange.sionic.ru/index.php/tariff/dogovor-oferta/
задание в прикрепленном
ссылка на договор выше
срок 1,5 недели
- Похожие заказы
- $40Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Задание по дисциплине «Газовые смеси». Оформление: ворд. Срок: 19.11.2015 к 08.00Закрыт8 лет назад
Задание по дисциплине «Электромагнитная совместимость». Оформление: ворд. Срок: ваш Есть пример выполненияЗакрыт8 лет назад
Работа по Электродинамике 6 задач Срок: 15.11.2015 к 13.00Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Направление работы : Менеджмент-Маркетинг Предмет : Управление проектом Тема магистерской диссертации : Управление инновационным процессом строительства газопровода" Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 19.12.2015. По срокам на основную часть с научной новизной выделено - 1,5 - 2 недели Вид работы : Диссертация Тип работы ...Закрыт8 лет назад
Нужна курсовая по теплотехнике Проект методической 3х зонной печи Пример на 293 странице, данные у нас другие и печь 3х зонная, больше ничего нет... Срок: укажите ваш Учебник по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5515031Закрыт8 лет назад
- $2
Есть работа в Word. Необходимо оформить файл, согласно методичке. Методичка прилагается. Оочень срочно!!! По времени макс. час. отредактировать текст.Закрыт8 лет назад
30 страниц 12 дней подробно во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужна курсовая по макроэкономике. Методичку и пример написания прикладываю. Тема:Влияние фискальной и монетарной политик на совместное равновесие товарного и денежного рынков. Проверка на Анти плагиат. Обязательны свежие данные (статистика) и материалы.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужно написать производственно - профессиональную практику. Объем: 30-35 стр. Уникальность от 76% по антиплагиату. Писать по кафе Филингс. Сайт кафе: http://www.gostinydvor.ru/index.php?id=141 Цена 1000р Срок 5-6 дней. Методичку прилагаем. Ждем ваших заявок.Закрыт8 лет назад