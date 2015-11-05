Курсовая работа по базам данных.

8.11.2015 я была выбрана исполнителем в проекте Артура Глушко. Работа с полном объеме была предоставлена 30.11.2015 - как и было указано в требованиях к сдаче Из оплаты было произведено только 332 рубля из заявленных в проекте 2500 рублей. При этом, на мои сообщения Артур Глушко не отвечал, ни по электронной почте, ни в сервисе Веблансер. 7.02.2016, появившись в сети, данный заказчик решил снять мою заявку, видимо для того, чтобы не получить негативный отзыв. Благодаря Администрации Веблансера заявка была восстановлена. Не рекомендую к сотрудничеству.