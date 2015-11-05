Курсовая работа по базам данных.

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу на тему:"Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем,использующих БД".

В курсовую работу обязательно должен входит перечень ответов на вопрос из темы курсовой работы,тоесть черным по белому выделить различия.

Количество страниц - роли не играет.

Есть материал-опора по этому предмету.

Сроки:2-3 дня.

8 лет назад
glushko_95
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$30
7 дней
8.11.2015 я была выбрана исполнителем в проекте Артура Глушко. Работа с полном объеме была предоставлена 30.11.2015 - как и было указано в требованиях к сдаче Из оплаты было произведено только 332 рубля из заявленных в проекте 2500 рублей. При этом, на мои сообщения Артур Глушко не отвечал, ни по электронной почте, ни в сервисе Веблансер. 7.02.2016, появившись в сети, данный заказчик решил снять мою заявку, видимо для того, чтобы не получить негативный отзыв. Благодаря Администрации Веблансера заявка была восстановлена. Не рекомендую к сотрудничеству.