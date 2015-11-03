Курсовая по туризму

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Тема: Приграничный туризм в России. 

срок 2 дня

Объем работы (стр): 30 страниц. 

антиплагиат 80% (без кодов и шифров) 

Введение; 1. теоретические подходы к изучению приграничного туризма; 1.1 Понятие приграничного туризма ; 1.2 Особенности становления приграничного туризма; 2. Анализ развития приграничного туризма ; 2.1 Регионы России с развитым приграничным туризмом ; 2.2 Перспективы развития приграничного туризма; заключение . Это не полный план .

8 лет назад
333ra
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад