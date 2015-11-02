Курсовая

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Тема: Механизм создания и ликвидации малых и средних предприятий.

Требования: объем 22-25 стр; уникальность 70-80%; должно быть примерно 3-4 главы, с подглавами; обязательное использование федеральных законов; исп. Лит-ра желательно не старше 5 лет.

Сроки: 6 ноября

8 лет назад
antondudov
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад