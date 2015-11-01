Связать Эксель и Ворд

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать эту же задачу в ворде, который будет связан с экселем. Что бы при изменении переменных Уаб Убс менялись соотвественно числа в ворде

8 лет назад
intelent
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад