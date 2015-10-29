Курсовая на тему разработки компьютерных и мобильных игр (HTML, UNITY)

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Ребята, ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно закончить научную работу на тему написания комп. и мобильной игры. Сама игра написана, игра кроссплатформенная (iOS, Android, Windows, web). Все основные материалы и рекомендации для написания работы есть. Написано 8 листов, нужно еще 17! Срок до 4 ноября!!!! 

HTMLUnity
8 лет назад
guest_14462780359622
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад