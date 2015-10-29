КР (Схема управления приводом нории)

$16
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Дисциплина : Электропривод

Тема: Наименование системы управления: Схема управления приводом нории

Содержание: Теория+Практика

Объем работы: 2-3 листа

Задание приложено в файле.

Бюджет: 1000р., оплата по факту (или после предоставления скриншотов, или частями). Предоплаты нет.

Срок 1 день (31 октября нужно сдать). Лучше быстрее.

8 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад