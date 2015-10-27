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Реферат - реш. задач по коммерч. деятел. с пом. имитационного моделир.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать реферат на тему "Решение задач коммерческой деятельности с помощью имитационного моделирования"
Требования к оформлению:
· объем – 15-20 страниц (эквивалентные стандартным страницам А4,шрифт 12 TNR, поля - в пределах разумного);
· структура (оглавление, введение, основная часть по пунктам, заключение, список использованной литературы).
Можно не уникальную работу, или объединенную из нескольких различных источников, полностью на ваше усмотрение.
Не успеваю народ!, хелпппп!!
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