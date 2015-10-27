Реферат - реш. задач по коммерч. деятел. с пом. имитационного моделир.

$2
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки76 просмотров
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Необходимо написать реферат на тему "Решение задач коммерческой деятельности с помощью имитационного моделирования

Требования к оформлению:

·        объем – 15-20 страниц (эквивалентные стандартным страницам А4,шрифт 12 TNR, поля - в пределах разумного);

·        структура (оглавление, введение, основная часть по пунктам, заключение, список использованной литературы). 

Можно не уникальную работу, или объединенную из нескольких различных источников, полностью на ваше усмотрение. 

Не успеваю народ!, хелпппп!! 

8 лет назад
CKREPKA
Шамиль 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад