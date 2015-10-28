Написание документов для образования и стажировок за рубежом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт21 заявка425 просмотров
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Требуется специалист по написанию мотивационных и рекомендательных писем для клиентов, подающих заявки на участие  в зарубежных образовательных программах. 

Написание ведется на основе предоставленной информации клиента о себе. 

Написание всех документов требуется на языке, который выбран студентом для прохождения учебы за рубежом (в 80% случаях это английский язык). Также разыскиваются специалисты владеющие немецким и французским языками. 

Вам предоставляется широкая анкета клиента, где собрана вся необходимая информация для написания мотивационного письма. 

Отдельно высылается доп. необходимая информация для написания рекомендательных писем. 

Написание мотивационного письма оценивается в 15 дол. США. 

Написание рекомендательного письма в 10 дол. США. 

Срок исполнения работы – два полных рабочих дня на создание одного документа. 

В оплату работы входит две ревизии документа для внесения правок и исправления ошибок. 

  

Документы должны быть составлены с использованием уникального контента,  использование шаблонов категорически запрещено. Уникальность будет проверяться. 

Выбранным кандидатам предоставляется оплачиваемое тестовое задание! 

В заявке, пожалуйста, указывайте: 

Иностранные языки и уровень владения ими. Сертификаты, подтверждающие уровень 

Пример, написанного вами, мотивационного письма. (тестовое задание) 

Какое количество часов в неделю вы сможете гарантированно уделять работе. 

Какие научные сферы вам наиболее близки?  (Математика, техника, естественные науки, юриспруденция, история, лингвистика, педагогика, журналистика, искусство и мультимедиа, медицина) Необходимо для понимания информации, предоставленной клиентом 

8 лет назад
zawubator
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад