Написание документов для образования и стажировок за рубежом

Требуется специалист по написанию мотивационных и рекомендательных писем для клиентов, подающих заявки на участие в зарубежных образовательных программах.

Написание ведется на основе предоставленной информации клиента о себе.

Написание всех документов требуется на языке, который выбран студентом для прохождения учебы за рубежом (в 80% случаях это английский язык). Также разыскиваются специалисты владеющие немецким и французским языками.

Вам предоставляется широкая анкета клиента, где собрана вся необходимая информация для написания мотивационного письма.

Отдельно высылается доп. необходимая информация для написания рекомендательных писем.

Написание мотивационного письма оценивается в 15 дол. США.

Написание рекомендательного письма в 10 дол. США.

Срок исполнения работы – два полных рабочих дня на создание одного документа.

В оплату работы входит две ревизии документа для внесения правок и исправления ошибок.

Документы должны быть составлены с использованием уникального контента, использование шаблонов категорически запрещено. Уникальность будет проверяться.

Выбранным кандидатам предоставляется оплачиваемое тестовое задание!

В заявке, пожалуйста, указывайте:

Иностранные языки и уровень владения ими. Сертификаты, подтверждающие уровень

Пример, написанного вами, мотивационного письма. (тестовое задание)

Какое количество часов в неделю вы сможете гарантированно уделять работе.

Какие научные сферы вам наиболее близки? (Математика, техника, естественные науки, юриспруденция, история, лингвистика, педагогика, журналистика, искусство и мультимедиа, медицина) Необходимо для понимания информации, предоставленной клиентом