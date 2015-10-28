Название проекта "Дорога сердца". Младшие воспитатели детского сада будут ходить в дом пристарелых, называется"мядико". Должно присутствовать: цель, задачи, актуальность, ожидаемые результаты, нужно расписать план посещения с октября по май, в одном месяце 2а посещения. Расписать мероприятия, ...
Написание документов для образования и стажировок за рубежом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по написанию мотивационных и рекомендательных писем для клиентов, подающих заявки на участие в зарубежных образовательных программах.
Написание ведется на основе предоставленной информации клиента о себе.
Написание всех документов требуется на языке, который выбран студентом для прохождения учебы за рубежом (в 80% случаях это английский язык). Также разыскиваются специалисты владеющие немецким и французским языками.
Вам предоставляется широкая анкета клиента, где собрана вся необходимая информация для написания мотивационного письма.
Отдельно высылается доп. необходимая информация для написания рекомендательных писем.
Написание мотивационного письма оценивается в 15 дол. США.
Написание рекомендательного письма в 10 дол. США.
Срок исполнения работы – два полных рабочих дня на создание одного документа.
В оплату работы входит две ревизии документа для внесения правок и исправления ошибок.
Документы должны быть составлены с использованием уникального контента, использование шаблонов категорически запрещено. Уникальность будет проверяться.
Выбранным кандидатам предоставляется оплачиваемое тестовое задание!
В заявке, пожалуйста, указывайте:
Иностранные языки и уровень владения ими. Сертификаты, подтверждающие уровень
Пример, написанного вами, мотивационного письма. (тестовое задание)
Какое количество часов в неделю вы сможете гарантированно уделять работе.
Какие научные сферы вам наиболее близки? (Математика, техника, естественные науки, юриспруденция, история, лингвистика, педагогика, журналистика, искусство и мультимедиа, медицина) Необходимо для понимания информации, предоставленной клиентом
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