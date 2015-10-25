Написание статей по химии

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Для образовательного проекта надо написать цикл статей по химии
ТЗ
Нужно будет составить список тем, которые учащиеся проходят по химии в школе и ВУЗе, и потом планомерно писать теория по данному списку. В итоге, пишем небольшой справочник по химии
Пример статьи (только эта по физике): http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/dinamika/sily-treniya/
Статья должна:
1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку
2) По объему быть 3-4 вордовские страницы 12 шрифтом
3) Содержать 1-3 примера решения, хоть 1 пример с картинкой
4) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 70%.
То есть не быть скопированной с другого сайта. Материал можно брать с других сайтов, только его надо рерайтить.
Примеры тем статей:
- Спирты
- Ковалентная связь
В ответе сразу пишите свой возраст, образование и цену одной статьи!
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