[url=http://www.capital-transfers.ru/dogovor/]По этому договору [/url]срок 1 неделя с объяснениями
Отчет о прохождении произв. практики. Управление проектами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить отчет о прохождении практики и отзыв руководителя в соответствии с положениями и методическими рекомендациями. Могу скинуть защищенный образец в качестве примера на почту. Срок - к понедельнику - 26.10.2015.
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