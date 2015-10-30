Отчет о прохождении произв. практики. Управление проектами.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок108 просмотров
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Необходимо подготовить отчет о прохождении практики и отзыв руководителя в соответствии с положениями и методическими рекомендациями. Могу скинуть защищенный образец в качестве примера на почту.  Срок - к понедельнику - 26.10.2015.

8 лет назад
superman91
Дмитрий 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$25
2 дня
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