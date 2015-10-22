Диссертация: Уголовное право криминология.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки108 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диссертацию.

Тема:  Заведомое оставление малолетнего в опасном для жизни и здоровья состоянии : уголовно правовое и криминологическое исследование.

Объем: 170 стр.

Утвержденный план – прилагаю.

Интересует цена - срок.

Важно: сдавать по главам.

Уникальность от 85% по системе антиплагиат.

8 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад