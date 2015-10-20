Курсовая по менеджменту

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курсовая по менеджменту.Подробное задание приложил в архиве. Сроки поджимают, есть 2 дня.

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)