Реферат по философии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок163 просмотра
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тема: "Философия о связи права и религии.»

Предмет в РГУП -Философия права. Объем: 25 страниц и 25 источников. НЕобходимо не переписать текст из книжки а произвести

анализ (синтез) материала и выдать его в работе.

срок до 25 октября.

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад