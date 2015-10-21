Реферат по философии

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тема: "Философия о связи права и религии.»
Предмет в РГУП -Философия права. Объем: 25 страниц и 25 источников. НЕобходимо не переписать текст из книжки а произвести
анализ (синтез) материала и выдать его в работе.
срок до 25 октября.
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