Курсовая психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

курсовая, психология

25 страниц

70% АП

10 дней

Подробно во вложении. Методичка есть.

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад