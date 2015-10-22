Выполнить расчет диапазонов расходов, расчет потери давления

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Задание:

1.    Выполнить расчет диапазонов расходов (м3/час, т/час) для всех тепловых выводов в двух вариантах (параметры по договору и техзаданию –см. Таблицу).

2.    Выполнить расчет потери давления для измерительных участков тепловых выводов. Измерительные участки приведены в Приложении.

 

Результаты расчетов оформляются в виде документа Word, содержащего описание алгоритма расчета и расчетные формулы со ссылкой на литературу

(справочники, пособия и т.п.).

Подробнее в документе... "Задание для расчета.pdf"

8 лет назад
skipatomsk
Роман 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад