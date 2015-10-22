Выполнить расчет диапазонов расходов, расчет потери давления

Задание:

1. Выполнить расчет диапазонов расходов (м3/час, т/час) для всех тепловых выводов в двух вариантах (параметры по договору и техзаданию –см. Таблицу).

2. Выполнить расчет потери давления для измерительных участков тепловых выводов. Измерительные участки приведены в Приложении.

Результаты расчетов оформляются в виде документа Word, содержащего описание алгоритма расчета и расчетные формулы со ссылкой на литературу

(справочники, пособия и т.п.).

Подробнее в документе... "Задание для расчета.pdf"