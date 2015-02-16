skipatomsk

Роман skipatomsk

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Программное обеспечение по контролю параметров и оповещению польз-ей
Всё хорошо