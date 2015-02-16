skipatomsk

Проект выполнен для двух разделов: Автоматизация комплексная, охранно-пожарная сигнализация. Есть технического задание на проект. Нужно разработать проект организации строительства. Дополнительная информация по запросу. Исполнителю должно быть виднее, какая именно информация необходима.