Доработка диплома юриспруденция

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки102 просмотра
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задание подробно описано во вложении.

если не можете выполнить все пункты (там есть спорные), то напишите, какие именно можете.

Если не успеваете в установленный срок - напишите, в какой успеете.

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад