Курсовая по прикл.информатике и математике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

курсовая-Предмет - Основы математического моделирования социально-экономических процессов. 60% ап

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)