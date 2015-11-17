Курсовая работа. Ценообразование

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Необходимо написать курсовую работу. Предмет "Ценообразование"

Темы работы «Особенности формирования цен аукционов» 

Методичка в прикрепленных файлах. 

Объем работы 25 – 30 стр от введения до списком литературы. 

Процент уникальности работы более 70 % по антиплагиат.ру 

Сроки сдачи курсовой – до 21:00 09.11.2015. 

План, согласованный с преподавателем:

Введение 

Глава 1. Сущность и функции цен в рыночной экономике 

1.1 Теоретическая основа и экономическая сущность цены 

1.2 Функции цены 

1.3 Виды цен 

Глава 2. Анализ системы аукционного ценообразования в России 

2.1 Характеристика и особенности формирования цен аукционов 

2.2 Факторы, воздействующие на формирование аукционных цен 

2.3 Анализ динамики цен аукционов 

Глава 3. Развитие системы аукционного ценообразования в России 

3.1 Исследование существующих методик определения цен аукционов 

3.2 Совершенствование системы аукционного ценообразования 

Заключение

8 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$23
5 дней
Большое спасибо за работу! Сроки и требования соблюдены! Мои рекомендации.
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