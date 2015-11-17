Курсовая работа. Ценообразование

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Необходимо написать курсовую работу. Предмет "Ценообразование"
Темы работы «Особенности формирования цен аукционов»
Методичка в прикрепленных файлах.
Объем работы 25 – 30 стр от введения до списком литературы.
Процент уникальности работы более 70 % по антиплагиат.ру
Сроки сдачи курсовой – до 21:00 09.11.2015.
План, согласованный с преподавателем:
Введение
Глава 1. Сущность и функции цен в рыночной экономике
1.1 Теоретическая основа и экономическая сущность цены
1.2 Функции цены
1.3 Виды цен
Глава 2. Анализ системы аукционного ценообразования в России
2.1 Характеристика и особенности формирования цен аукционов
2.2 Факторы, воздействующие на формирование аукционных цен
2.3 Анализ динамики цен аукционов
Глава 3. Развитие системы аукционного ценообразования в России
3.1 Исследование существующих методик определения цен аукционов
3.2 Совершенствование системы аукционного ценообразования
Заключение
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