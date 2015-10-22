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Надо дописать концепцию воспитательной работы!
Нужно написать концепцию по воспитателбьной работе для учеников 5-9 класса - как бы введение сделано, но далее этапы реализации концепции:
1 этап: 5 класс
Цель: создать социальную и психологическую общность
Задачи:
Методы, приемы: Была проведена социометрия
Результат: (чего достигли)
Выводы:
2 этап: 6-7 класс
Цель: создать условия для появления коллективного единства и актив класса, который будет выражать мнение коллектива
Задачи: (с учетом сделанных выводов по предыдущему этапу)
Методы, приемы: Была проведена социометрия
Результат: (чего достигли)
Выводы:
3 этап: 8 класс
Цель:
Задачи: (с учетом сделанных выводов по предыдущему этапу)
Метода, приемы:
Планируемый результат:
4 этап: 9 класс
Цель: достичь высокой нравственной требовательности членов коллектива друг к другу и к самим себе
Задачи:
Методы, приемы:
Планируемый результат:
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Срок 3 дня
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