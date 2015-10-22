Надо дописать концепцию воспитательной работы!

Нужно написать концепцию по воспитателбьной работе для учеников 5-9 класса - как бы введение сделано, но далее этапы реализации концепции:

1 этап: 5 класс

Цель: создать социальную и психологическую общность

Задачи:

Методы, приемы: Была проведена социометрия

Результат: (чего достигли)

Выводы:

2 этап: 6-7 класс

Цель: создать условия для появления коллективного единства и актив класса, который будет выражать мнение коллектива

Задачи: (с учетом сделанных выводов по предыдущему этапу)

Методы, приемы: Была проведена социометрия

Результат: (чего достигли)

Выводы:

3 этап: 8 класс

Цель:

Задачи: (с учетом сделанных выводов по предыдущему этапу)

Метода, приемы:

Планируемый результат:

4 этап: 9 класс

Цель: достичь высокой нравственной требовательности членов коллектива друг к другу и к самим себе

Задачи:

Методы, приемы:

Планируемый результат:

Цена 100 рублей за 1000 зн.

Оплата по факту!

Срок 3 дня