Дипломная по Менеджмент организации. Управление проектами.

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Дипломная по Менеджмент организации. Управление проектами. Есть метода. Подробное задание приложил. Нужен план на утверждение. Оплата по главам без предоплат!

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)