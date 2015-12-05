Параграфы дипломной работы мировая экономика

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нужно написать два аналитических параграфа для дипломной работы.

Мировая экономика

весь объем 30 страниц.

АП проверяем по ЕТХТ

подробное задание во вложении

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
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