Социальный проект

есть задача, которую нужно выполнить в экселе, есть пошаговая инструкция к нему. срок - сегодня-завтра. предлагайте, пожалуйста, цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта "Дорога сердца". Младшие воспитатели детского сада будут ходить в дом пристарелых, называется"мядико". Должно присутствовать: цель, задачи, актуальность, ожидаемые результаты, нужно расписать план посещения с октября по май, в одном месяце 2а посещения. Расписать мероприятия, например, в ноябре ко дню матери беседы. Ещё придумать нужно на уровне младшего воспитателя. Сначала можно план согласовать, если устроит, тогда уже мероприятия расписать.
Жду ваших предложений. Спасибо
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