Социальный проект

Название проекта "Дорога сердца". Младшие воспитатели детского сада будут ходить в дом пристарелых, называется"мядико". Должно присутствовать: цель, задачи, актуальность, ожидаемые результаты, нужно расписать план посещения с октября по май, в одном месяце 2а посещения. Расписать мероприятия, например, в ноябре ко дню матери беседы. Ещё придумать нужно на уровне младшего воспитателя. Сначала можно план согласовать, если устроит, тогда уже мероприятия расписать.

Жду ваших предложений. Спасибо