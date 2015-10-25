Отзывы оппонентов и ведущей организации к диссертации

Необходимо написать 2 отзыва официальных оппонентов и 1 отзыв ведущей организации на диссертацию. Объем одного отзыва 4-5 страниц. В отзывах должны присутствовать такие разделы:

· актуальность научной работы;

· состав и содержание диссертации;

· являются ли достоверными результаты проведенной работы и их обоснованность;

· значимость полученных результатов в практике;

· обнаруженные недочеты в диссертации;

· насколько соответствует сделанная работа требованиям ВАК;

Текст в отзывах не должен повторяться с диссертацией (за исключением целей и задач), не должно чувствоваться что писал один человек.