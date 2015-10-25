Отзывы оппонентов и ведущей организации к диссертации

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки87 просмотров
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Необходимо написать 2 отзыва официальных оппонентов и 1 отзыв ведущей организации на диссертацию. Объем одного отзыва 4-5 страниц. В отзывах должны присутствовать такие разделы: 

·      актуальность научной работы;  

·      состав и содержание диссертации;  

·      являются ли достоверными результаты проведенной работы и их обоснованность;  

·      значимость полученных результатов в практике;  

·      обнаруженные недочеты в диссертации;  

·      насколько соответствует сделанная работа требованиям ВАК;  

Текст в отзывах не должен повторяться с диссертацией (за исключением целей и задач), не должно чувствоваться что писал один человек.

8 лет назад
dibrox
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад