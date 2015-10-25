80 страниц 15 дней АП от 85% Подробное задание во вложении
Отзывы оппонентов и ведущей организации к диссертации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 2 отзыва официальных оппонентов и 1 отзыв ведущей организации на диссертацию. Объем одного отзыва 4-5 страниц. В отзывах должны присутствовать такие разделы:
· актуальность научной работы;
· состав и содержание диссертации;
· являются ли достоверными результаты проведенной работы и их обоснованность;
· значимость полученных результатов в практике;
· обнаруженные недочеты в диссертации;
· насколько соответствует сделанная работа требованиям ВАК;
Текст в отзывах не должен повторяться с диссертацией (за исключением целей и задач), не должно чувствоваться что писал один человек.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно написать два аналитических параграфа для дипломной работы. Мировая экономика весь объем 30 страниц. АП проверяем по ЕТХТ подробное задание во вложенииЗавершен8 лет назад
Кто может помочь с курсовой , методичка во вложении, тема ОК по ремонту бытовой техники. Пишите цену и срок.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для образовательного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Нужно будет составить список тем, которые учащиеся проходят по химии в школе и ВУЗе, и потом планомерно писать теория по данному списку. В итоге, пишем небольшой справочник ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Дипломная по Менеджмент организации. Управление проектами. Есть метода. Подробное задание приложил. Нужен план на утверждение. Оплата по главам без предоплат!Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт8 лет назад
курсовая-Предмет - Основы математического моделирования социально-экономических процессов. 60% апРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно в MacromediaFlash сделать какой-то проект, и описать создание. подробное задание во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо дописать концепцию воспитательной работы! Нужно написать концепцию по воспитателбьной работе для учеников 5-9 класса - как бы введение сделано, но далее этапы реализации концепции: 1 этап: 5 класс Цель: создать социальную и психологическую общность Задачи: Методы, приемы: Была проведена ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать курсовую работу. Предмет "Ценообразование" Темы работы «Особенности формирования цен аукционов» Методичка в прикрепленных файлах. Объем работы 25 – 30 стр от введения до списком литературы. Процент уникальности работы более 70 % по антиплагиат.ру Сроки сдачи курсовой – до ...Завершен8 лет назад
Необходимо подготовить отчет о прохождении практики и отзыв руководителя в соответствии с положениями и методическими рекомендациями. Могу скинуть защищенный образец в качестве примера на почту. Срок - к понедельнику - 26.10.2015.Завершен8 лет назад