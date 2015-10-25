Дипломная работа по медицине

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок164 просмотра
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Тема – сестринская помощь при врожденных заболеваниях опорно двигательного аппарата у детей 

Срок обсуждается. 

Требования: задачи, цели, объект, предмет исследования, актуальность темы, сноски, оригинальность не ниже 80%

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад