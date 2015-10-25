Дипломная работа по медицине

Уважаемые фрилансеры, необходимо написать работу на тему: "Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем, использующих базы данных". Все подробности обсудим лично.
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Тема – сестринская помощь при врожденных заболеваниях опорно двигательного аппарата у детей
Срок обсуждается.
Требования: задачи, цели, объект, предмет исследования, актуальность темы, сноски, оригинальность не ниже 80%
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