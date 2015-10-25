Курсовая работа по базам данных

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Уважаемые фрилансеры, необходимо написать работу на тему:

"Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем, использующих базы данных".

Все подробности обсудим лично.

8 лет назад
Kozlov92
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад