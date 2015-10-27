Практическое задание по эконометрии на украинском языке

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка104 просмотра
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есть задача, которую нужно выполнить в экселе, есть пошаговая инструкция к нему.

срок - сегодня-завтра.

предлагайте, пожалуйста, цену

8 лет назад
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад